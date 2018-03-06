ثلاثة أهداف يسعى نتنياهو لتحقيقها خلال زيارته لواشنطن

رام الله - دنيا الوطن

قال المحلل السياسي، حمادة الفراعنة: إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة، من أجل لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكشوفة ومعروفة لدى الجميع، فنتنياهو يسعى من خلال الزيارة لتحقيق ثلاثة أغراض.



وأوضح فراعنة، في حديث تلفزيوني، أن أولها هو الظهور أمام المجتمع الإسرائيلي والدولي أنه ما زال يحظى بالثقة والاحترام والمكانة الرفيعة عند أكبر دولة في العالم، ثانيها يتمثل في توجيه الدعوة لترامب في يوم نكبة الشعب الفلسطيني ليوجه بدل الضربة ضربتين للشعب الفلسطيني، وثالثها تكمن في رغبته في التغطية على مفاسده، لأنه تعرض للتحقيق هو وزوجته لأكثر من خمس ساعات بسبب تهمة الرشوة.



وأضاف الفراعنة، أنه لا يوجد شيء الآن اسمه عملية السلام بين إسرائيل وأمريكا، فهناك مواقف أمريكية إسرائيلية تسعى لضغط الشعب الفلسطيني على إدارته وعلى قيادته، وبالتالي لا توجد عملية سلام.



وأشار الفراعنة إلى أنه يجب أن تكون عملية السلام متوازنة بحفظ مصالح الطرفين، ولذلك الإدارات الأمريكية المتعاقبة لابد أن تكون واضحة الرأي، فيما يخص المفاوضات الفلسطينية.