بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية لتطبيق نظام الحلول المصرفية الذكية

رام الله - دنيا الوطن

اختار بنك القاهرة عمان فلسطين، ذو الخبرة العريقة حلول أنظمة شركة مصرفي للبرمجيات الذكية - "BEYE" لتطبيقها، والتي تساعد الإدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات الاستراتيجية مدعومة بالبيانات التحليلية المتوفرة ضمن أنظمة البنك بشكل يومي، لتضمن تحقيق خدمة مثالية لعملاء البنك وتحقيق الربحية.



ويسعى بنك القاهرة عمان فلسطين إلى تقديم خدمات بنكية رائدة، تهدف إلى ابتكار منتجات وخدمات مصرفية مواكبة لاحتياجات العملاء المتغيرة، ويركز على التواصل بشفافية عالية من خلال سياسته المعهودة وخدماته المتميزة.



وعلى صعيد آخر، يسعى البنك لمنافسة البنوك الأخرى داخلياً، بأن يحقق الهدف المنشود بجعل موظفي البنك على دراية كاملة بالمعلومات واستخدامها لاتخاذ القرارات اللازمة من خلال حلول أنظمة BEYE.



وتأسست شركة مصرفي للبرمجيات الذكية (BEYE) عام 2013 على أيدي محترفين في مجال القطاع المصرفي بخبرات متراكمة تزيد عن خمسين عاما،ً تعتبر الشركة متخصصة في تطبيق حلول أنظمة تحليل الأعمال للقطاع المصرفي، الذي يسعى لتحسين العمل وزيادة مستوى الربحية، إضافة إلى إيجاد الميزة التنافسية التي تميز البنك عن غيره في تطبيق هذه الحلول، و تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.



من جهته، صرح المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان في فلسطين، السيد جوزيف نسناس أن البنك قد أخذ على عاتقه مهمة أن يكون رائداً في عمليات التحول الذكي، الذي يمّكن العاملين في البنك من معرفة كل ما يتعلق بالعمليات والإجراءات بشكل استباقي مما ينعكس على جودة الخدمة البنكية للعميل في نهاية الأمر، وتشكل إمتداداً للنجاحات التي حققها البنك من خلاله.



السيد نزار الحوامدة المدير التنفيذي لشركة مصرفي للبرمجيات الذكية " BEYE " تحدث قائلاً: "إنه لفخر لنا التعاون مع بنك القاهرة عمان- فلسطين وتقديم الحلول والاستشارات البنكية اللازمة، ليبقى بنك القاهرة في المقدمة- كما عهدناه دائماً-، كما ويقوم نظام BEYE بتوفير الرؤية الواضحة والشاملة لمدراء البنوك والتي تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.