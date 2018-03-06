قوات الشرعية تستعيد مناطق استراتيجية شمال غربي صعدة

قوات الشرعية تستعيد مناطق استراتيجية شمال غربي صعدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استعادت قوات الشرعية اليمنية سلسلة جبال الأزهور الاستراتيجية بمديرية رازح شمالي غرب محافظة صعدة، ومنها جبال عزان ومعتق الغريب لتقترب أكثر من مسقط رأس زعيم جماعات الحوثي، عبد الملك الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية: "جماعات الحوثي تكبدت خلال المواجهات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وأن المعارك العسكرية لا تزال محتدمة، وسط تقدم ثابت لقوات الشرعية".

وتكمن أهمية "جبال عزان" بمديرية رازح في أنها تقع على بعد 27 كم فقط من "جبل مران" معقل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ومسقط رأسه.

فيديو أرشيفي: قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مناطق استراتيجية شمالي صعدة

 

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