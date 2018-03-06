محلل سياسي: نتائج الانتخابات الإيطالية شبه معلنة

محلل سياسي: نتائج الانتخابات الإيطالية شبه معلنة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المحلل السياسي علي وحيدة، إن نتائج الانتخابات الإيطالية شبه معلنة، والشعور العام في بروكسل هو الإحراج، ولا يوجد أي ردود فعل حتى الآن من المسؤولين الأوروبيين، وعلى أي مستوى حول هذه التطورات الخطيرة في إيطاليا.

وأضاف وحيدة خلال مداخلة تلفزيونية، أن نتائج الانتخابات متوقعة فيما تعاني إيطاليا من تهديدات بالفقر، وبطالة الشباب، حيث إن هناك 30% من السكان يعانون الفقر، لافتاً إلى أن إيطاليا هي صاحبة الدين الأكبر في منطقة (اليورو)، وبالتالي تمثل نموذجاً لا يمكن أن تكون عليه الأزمة الأوروبية.

وأشار وحيدة إلى أن منطقة (اليورو) تعيش اختباراً جديداً يكون رهن تمكن طبقة سياسية إيطالية من الخروج من الأزمة، مضيفًا أن أوروبا تراهن على ماتاريلا لاختبار الرجل المناسب لإنقاذ الاقتصاد الإيطالي.

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