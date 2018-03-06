خوف إسرائيلي بسبب مفاعل (ديمونا)

خوف إسرائيلي بسبب مفاعل (ديمونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إنه يستدل من الدراسات التي أُجريت في منطقة المفاعل النووي في (ديمونا)، والتي نشر موجزها في صحيفة داخلية للمفاعل، بأنه يخشى حدوث تسرب نفايات مشعة من مكب النفايات التابع للمفاعل، ومنشآت أخرى، وتلويث البيئة، بل وتلويث السلسلة الغذائية.

ووفقاً للدراسات، فإن الفيضانات والنباتات التي تخترق التربة وموقع النفايات، قد تتسبب في انبعاث المواد المشعة من الموقع إلى البيئة.

ويقع مكب النفايات المشعة في المنطقة المغلقة حول المفاعل في ديمونا، والحديث ليس عن بناء محكم الإغلاق، وإنما عن دفن ضحل في براميل، والتي قد تبلى وتتصدع.

وتغطى هذه البراميل بطبقة من التربة يصل سمكها إلى حوالي مترين، ويتم جلب النفايات المشعة من مفاعل (ديمونا)، ومن المفاعل في (سوريك)، ومن المنشآت الصناعية، وغيرها، ولا يعرف حجم النفايات المدفونة هناك.

وجاء من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "خلافاً لما ورد في التقرير، ليس هناك خطر انتشار الملوثات المشعة خارج حدود موقع تخزين النفايات، وتلويث البيئة، مركز النقب للأبحاث النووية، يعمل وفقًا لمعايير دولية صارمة، ويخضع لإشراف خارجي لضمان استقرار المواد في موقع التخزين على المدى القصير ولسنوات عديدة مقبلة".

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