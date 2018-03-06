الجيش الإسرائيلي يزيد فترة التدريب "استعداداً للحرب"

رام الله - دنيا الوطن

قررت القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، زيادة التدريبات لألوية سلاحي المشاة والمدرعات، وذلك على حساب نشاطات الأمن الجاري.



وكجزء من عملية واسعة لتخطيط جدول التدريبات لعام 2018، تقرر تحسين دورات تدريب المشاة، وتوسيع هيكل التدريب.



يذكر، أن خطة التدريب الجديدة، هي جزء من الخطة متعددة السنوات (أفيف) التي تهدف إلى تحسين جاهزية سلاح اليابسة للحرب، في مجال التدريبات.



وهذه عملية تدريجية تسعى إلى ترتيب جدول التدريبات للوحدات المنظمة، والتي تم زيادتها من 13 إلى 17 أسبوعاً، وفق صحيفة (يسرائيل هيوم).