سفير السودان يعود إلى القاهرة

سفير السودان يعود إلى القاهرة
عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان في مصر
رام الله - دنيا الوطن
عاد عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني في مصر إلى القاهرة مساء أمس الاثنين، وذلك بعد شهرين من استدعائه إلى الخرطوم؛ للتشاور بسبب الخلافات التي حدثت بين البلدين، بحسب ما قالته صحيفة (الأهرام) المصرية الرسمية.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت السبت الماضي، أن سفيرها لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم سيعود إلى القاهرة اليوم الاثنين، بعد أن استدعته الخرطوم للتشاور في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال قريب الله خضر الناطق باسم الخارجية لوكالة (فرانس برس): "صدر توجيه من رئيس الجمهورية عمر البشير للسفير عبد المحمود بالعودة إلى القاهرة"، كما نقلت وسائل إعلام محلية السبت عن السفير نفسه أنه عائد إلى القاهرة الاثنين.

واستدعى السودان سفيره في مصر للتشاور، إثر أنباء تفيد أن مصر طلبت استبعاد الخرطوم من المفاوضات الجارية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو ما نفته القاهرة فيما بعد.

لكن خضر أشار إلى أن عودة السفير "لا تعني أن القضايا التي من أجلها تم استدعاؤه حلت، لكن وضعت خريطة طريق لإيجاد حلول لها في الاجتماع الرباعي"، الذي عقد بالقاهرة في مطلع شباط/ فبراير بين مسؤولين من البلدين.

فيديو أرشيفي: إستدعاء السفير السوداني لدي مصر

 

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