اليمين الإسرائيلي يتهم (أيباك) بتزييف موقف إسرائيل بشأن حل الدولتين

اليمين الإسرائيلي يتهم (أيباك) بتزييف موقف إسرائيل بشأن حل الدولتين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن اليمين الاستيطاني، هاجم اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة (أيباك)، الذي يعقد مؤتمره حاليا في واشنطن، وطالبه بتحديث موقفه من حل الدولتين. وانضم العديد من السياسيين اليمينيين إلى الحملة التي يقودها رئيس مجلس شومرون الإقليمي يوسي دغان.

وكتب دغان رسالة حادة قال فيها "إن (أيباك) يعرض في قائمة رسائله للمسؤولين في واشنطن وفي الرؤية التي يعرضها، حل الدولتين (الذي هو في الواقع دولة فلسطينية – دولة إرهاب فوق تل أبيب) كموقف إسرائيلي وأمريكي. وهذا على الرغم من أن هذا لا يظهر في الخطوط العريضة للحكومة، ولذلك فإنه لا يمثل موقف إسرائيل. والإدارة الأمريكية، على عكس سابقتها، أزالت حل الدولتين من تقرير استراتيجية الأمن القومي.

 ولا يقتصر الأمر على أن أيباك لا يمثل إسرائيل بإخلاص، بل إنه يخرب الجهود الرامية إلى تحقيق حوار في الشرق الأوسط".

 وأشار دغان إلى أن (أيباك) تلقى طلبات من أعضاء الكنيست، لكنه لم يغير موقفه. و"نحن نطالب، الآن بالذات، بتحديث تعريف رؤية أيباك بحيث تمثل بدقة موقف دولة إسرائيل".

وقال الوزير حاييم كاتس في هذا الصدد "إن لوبي أيباك هو صديق كبير ومهم لإسرائيل، لكن هذا لا يسمح له بتحديد موقف إسرائيل في مختلف القضايا وبالتأكيد ليس أمام المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة".

 وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي إن "على اليهود الأميركيين، من نواح كثيرة، تغيير القرص بشأن العديد من المفاهيم الأساسية المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني".

إلى ذلك، اجتمع رئيس المعارضة البرلمانية، اسحق هرتسوغ، في البيت الأبيض، أمس، مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وذلك بدعوة رسمية من بينس، وناقشا معا خطة السلام التي يعدها الرئيس ترامب، والوضع في سوريا والتهديد الإيراني، والعلاقات الإسرائيلية-الأمريكية.

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