لماذا أحالت وزارة التعليم 800 موظفاً للتقاعد المبكر؟

لماذا أحالت وزارة التعليم 800 موظفاً للتقاعد المبكر؟
موظفون في غزة يعودون لمقار عملهم بعد المصالحة
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في حكومة التوافق، صادق الخضور، أن وزارة التربية والتعليم أحالت 800 معلم وإداري للتقاعد المبكر من الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتاً إلى أن 520 موظفاً منهم من قطاع غزة.

وقال الخضور، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن إحالة عدد من الموظفين بغزة، جاء بناء على طلبات خطية منهم قُدمت للوزارة، ولم يكن التقاعد قراراً من الوزارة، مشيراً إلى أن أسباب ذلك معظمها صحية.

وأوضح الخضور، أن غالبية المحالين للتقاعد من الضفة الغربية جاءت أيضاً وفق طلبهم؛ إلا في عدد من الحالات التي لا تسمح حالاتهم الصحية بالاستمرار في العمل، لافتاً إلى أن الحقوق الوظيفية للمحالين للتقاعد محفوظة، وفق ما ينص عليه القانون الفلسطيني.

وأشار الخضور، إلى أن تقاعدهم جاء بناء على قانون رقم 17/2017، وبموجب توصيات صادرة عن لجان متخصصة من الوزارة والمديريات، عكفت على مدار الشهور الستة الماضية على دراسة كافة الحالات، سواء تلك التي تقدمت بطلبات خطية أو أحيلت إليها لأسباب فنية بحتة من قبل المديريات.

وشدد الخضور، على أن غالبية المحالين للتقاعد، تقدموا أصلاً بطلبات خطية للتقاعد بناء على ما أتاح القانون من فرص، وتمت الاستجابة لمطلبهم بناء على معطيات تفهمتها الوزارة، مع وجود عدد معين ممن أحيلوا للتقاعد بناء على تقارير اللجان الفنية في مديريات التربية والتعليم العالي.

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