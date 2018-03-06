الأمم المتحدة: التطهير العرقي للروهينغا مستمر في ميانمار

الأمم المتحدة: التطهير العرقي للروهينغا مستمر في ميانمار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن عمليات التطهير العرقي للروهينغا في ميانمار مازالت مستمرة من خلال حملة ترهيب وتجويع منظمة، لحمل هذه الأقلية على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.

وصرح أندرو غيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن التطهير العرقي للروهينغا يتواصل في ميانمار، وذلك بعد أن فر أكثر من 700 ألف من هذه الأقلية إلى بنغلادش خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفي وقت سابق، دعا وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان نهاية الشهر الماضي، إلى إجراءات دقيقة لفرض قيود على كبار الضباط في القوات المسلحة لميانمار، المسؤولين عن انتهاكات جدية وممنهجه لحقوق الإنسان، وذلك من دون أي مماطلة، فضلاً عن تشديد حظر توريد الأسلحة إلى ميانمار، القائم منذ تسعينيات القرن الماضي.

ويأتي تنديد المفوضية وسط أنباء عن اكتشاف مقابر جماعية في أعقاب عمليات تطهير عرقي في ولاية راخين جنوب غربي ميانمار، التي يقطنها مسلمو الروهينغا. 

فيديو أرشيفي:  تحذيرات من التطهير العرقي في بورما

 

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