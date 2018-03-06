الكنيست الإسرائيلي يصادق على تقليص أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون، يهدف إلى نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال.



وينص اقتراح القانون على خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب، التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وذلك بزعم أن السلطة الفلسطينية "تدعم الإرهاب".



وصوّت إلى جانب اقتراح القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست إليعيزر شتيرن، وأعضاء كنيست آخرون، 52 عضو كنيست، مقابل معارضة 10 أعضاء، حيث أنه من المقرر، أن يتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن.



يشار إلى أنه بحسب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن الأخيرة تقوم بجباية ضرائب معينة لصالح السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلها.



وينص المقترح على أن وزير المالية، يخصم من أموال الضرائب المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.