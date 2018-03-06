القناة 12 العبرية: الشرطة ستحقق مع نجل نتنياهو

القناة 12 العبرية: الشرطة ستحقق مع نجل نتنياهو
نتنياهو ونجله يائير
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تحقق الشرطة الإسرائيلية مع يائير نتنياهو النجل الأكبر لرئيس حكومة الاحتلال في قضية (بيزك) المعروفة بقضية 4000، بحسب ما جاء على موقع القناة 12 العبرية.

وبحسب القناة، فإن نير حيفتس المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو سيدلي بمعلومات وشهادات خطيرة، تؤكد تورط سارة نتنياهو ونجلها يائير في قضايا أمنية خطيرة.

وأوضحت القناة، أن حيفتس الذي وقع مع الشرطة الإسرائيلية اتفاق "شاهد ملك" للإدلاء بمعلومات مهمة وحساسة عن نتنياهو، سيكشف عن ضغوط مارستها سارة ونجلها يائير على نتنياهو لاتخاذ قرارات مخالفة لمواقف القيادة الأمنية والعسكرية في قضيتين أمنيتين مهمتين.

من جانبها نقلت قناة (ريشت كان) عن مصادر مقربة من وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأنه مقتنع بعدم وجود حل لأزمة الائتلاف الحكومي، ويرى أن الانتخابات أقرب.

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