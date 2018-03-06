نشرت القناة 12 العبرية، فيديو يعرض لأول مرة خلال برنامج (عفداه) يظهر اللحظات الأولى التي اجتاز فيها الجندي الإسرائيلي (أبرا منغيستو) الحدود إلى قطاع غزة، قبل حوالي ثلاث سنوات ونصف، وبعدها تم اختطافه من قبل المقاومة الفلسطينية.
فيديو: كيف اجتاز الجندي الإسرائيلي منغيستو الحدود مع غزة قبل أسره
الجندي الاسرائيلي ابرا منغيستو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت القناة 12 العبرية، فيديو يعرض لأول مرة خلال برنامج (عفداه) يظهر اللحظات الأولى التي اجتاز فيها الجندي الإسرائيلي (أبرا منغيستو) الحدود إلى قطاع غزة، قبل حوالي ثلاث سنوات ونصف، وبعدها تم اختطافه من قبل المقاومة الفلسطينية.
نشرت القناة 12 العبرية، فيديو يعرض لأول مرة خلال برنامج (عفداه) يظهر اللحظات الأولى التي اجتاز فيها الجندي الإسرائيلي (أبرا منغيستو) الحدود إلى قطاع غزة، قبل حوالي ثلاث سنوات ونصف، وبعدها تم اختطافه من قبل المقاومة الفلسطينية.