فيديو: كيف اجتاز الجندي الإسرائيلي منغيستو الحدود مع غزة قبل أسره

رام الله - دنيا الوطننشرت القناة 12 العبرية، فيديو يعرض لأول مرة خلال برنامج (عفداه) يظهر اللحظات الأولى التي اجتاز فيها الجندي الإسرائيلي (أبرا منغيستو) الحدود إلى قطاع غزة، قبل حوالي ثلاث سنوات ونصف، وبعدها تم اختطافه من قبل المقاومة الفلسطينية.