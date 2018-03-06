هايلي: سيأتي اليوم الذي يعترف العالم فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة: "كنت دائما أعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسوف يأتي اليوم الذي يعترف العالم بأسره بذلك"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية.



وجاء تصريح هايلي خلال خطابها أمام مؤتمر (أيباك)، مضيفة: "أشكر الرئيس دونالد ترامب على هذه الخطوة الشجاعة".



وأعربت المندوبة الأمريكية، عن رغبتها في حضور مراسم افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.