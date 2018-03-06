الطقس: الجو مغبر وانخفاض على درجات الحرارة

الطقس: الجو مغبر وانخفاض على درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
الثلاثاء 2018/03/06: يكون الجو مغبراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح  جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأربعاء 2018/03/07: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/03/08: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً أحياناً، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10- 12 درجة مئوية، وفي ساعات المساء والليل، يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة 2018/03/09: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية يوم الثلاثاء من تدني مدى الرؤية الأفقية.

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