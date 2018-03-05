الجامعة العربية تدعو جواتيمالا للتراجع عن نقل سفارتها للقدس

رام الله - دنيا الوطن

دعت الجامعة العربية جواتيمالا يوم الاثنين للتراجع عن خططها لنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس على غرار الولايات المتحدة، وقالت إن الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية تخالف بذلك قرارات الشرعية الدولية.



وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ندد بخطط جواتيمالا لنقل السفارة إلى القدس في مايو أيار المقبل بالتزامن مع ذكرى قيام دولة إسرائيل عام 1948 والتي يطلق عليها العرب ذكرى النكبة.



ونقلت الوكالة عنه قوله إن”إعلان جواتيمالا نقل السفارة ما هو إلا استمرار في الموقف الخاطئ الذي انتهجته جواتيمالا في هذا الشأن في مخالفة صريحة للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية... وإمعانا في استفزاز الفلسطينيين والعالم العربي“.



وجابت سفيرة جواتيمالا شوارع في القدس يوم الاثنين لتفقد عقارات استعدادا لنقل سفارة بلادها إلى المدينة المقدسة في خطوة قال الفلسطينيون إنها غير قانونية وقد تدمر أي فرصة للسلام.



وجواتيمالا من بين عدة دول أيدت قرار نقل السفارة الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر كانون الأول. وأحجمت معظم الدول الأخرى عن اتخاذ هذه الخطوة لأن إسرائيل احتلت القدس الشرقية في حرب عام 1967.



ويمثل وضع القدس أحد أكبر العقبات أمام أي اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يريدون أن تصبح القدس الشرقية عاصمة دولة لهم في المستقبل.