الجامعة العربية تدعو جواتيمالا للتراجع عن نقل سفارتها للقدس

الجامعة العربية تدعو جواتيمالا للتراجع عن نقل سفارتها للقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 دعت الجامعة العربية جواتيمالا يوم الاثنين للتراجع عن خططها لنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس على غرار الولايات المتحدة، وقالت إن الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية تخالف بذلك قرارات الشرعية الدولية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ندد بخطط جواتيمالا لنقل السفارة إلى القدس في مايو أيار المقبل بالتزامن مع ذكرى قيام دولة إسرائيل عام 1948 والتي يطلق عليها العرب ذكرى النكبة.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن”إعلان جواتيمالا نقل السفارة ما هو إلا استمرار في الموقف الخاطئ الذي انتهجته جواتيمالا في هذا الشأن في مخالفة صريحة للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية... وإمعانا في استفزاز الفلسطينيين والعالم العربي“.

وجابت سفيرة جواتيمالا شوارع في القدس يوم الاثنين لتفقد عقارات استعدادا لنقل سفارة بلادها إلى المدينة المقدسة في خطوة قال الفلسطينيون إنها غير قانونية وقد تدمر أي فرصة للسلام.

وجواتيمالا من بين عدة دول أيدت قرار نقل السفارة الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر كانون الأول. وأحجمت معظم الدول الأخرى عن اتخاذ هذه الخطوة لأن إسرائيل احتلت القدس الشرقية في حرب عام 1967.

ويمثل وضع القدس أحد أكبر العقبات أمام أي اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يريدون أن تصبح القدس الشرقية عاصمة دولة لهم في المستقبل.

أخبار ذات صلة

الشرطة ستحقق مع نجل نتنياهو

الشرطة ستحقق مع نجل نتنياهو

ليبرمان يطالب بزيادة 8.3 مليار شيكل للجيش الإسرائيلي

ليبرمان يطالب بزيادة 8.3 مليار شيكل للجيش الإسرائيلي

(الليكود) يتصدر استطلاعات الرأي.. وتراجع (المعسكر الصهيوني)

(الليكود) يتصدر استطلاعات الرأي.. وتراجع (المعسكر الصهيوني)

الجيش الإسرائيلي يقرر معاقبة المتدينين بالاعتقال

الجيش الإسرائيلي يقرر معاقبة المتدينين بالاعتقال

وزراء الليكود والبيت اليهودي يلمحون لاستغلال نتنياهو لأزمة قانون التجنيد

وزراء الليكود والبيت اليهودي يلمحون لاستغلال نتنياهو لأزمة قانون التجنيد

تحويل المعتقلين الرئيسيين في ملف (بيزك) إلى الإقامة الجبرية

تحويل المعتقلين الرئيسيين في ملف (بيزك) إلى الإقامة الجبرية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

شعث: لا نهتم بموعد طرح خطة ترامب وهي مرفوضة فلسطينيا

شعث: لا نهتم بموعد طرح خطة ترامب وهي مرفوضة فلسطينيا

الرئيس يُصدر قراراً بتمديد عمل رفيق النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الفساد

الرئيس يُصدر قراراً بتمديد عمل رفيق النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الفساد

مصرع رضيع في حادث دهس بالخليل

مصرع رضيع في حادث دهس بالخليل

عشراوي: سحب هويات الإقامة من المقدسيين استهداف للوجود الفلسطيني بالقدس

عشراوي: سحب هويات الإقامة من المقدسيين استهداف للوجود الفلسطيني بالقدس

عربي

صندوق سعودي مصري بـ 10 مليارات دولار لاقامة مشاريع سياحية بسيناء

صندوق سعودي مصري بـ 10 مليارات دولار لاقامة مشاريع سياحية بسيناء

مصادرة أملاك أقارب صدام حسين.. ونجل طارق عزيز يرد

مصادرة أملاك أقارب صدام حسين.. ونجل طارق عزيز يرد

الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

السعودية تناقش أول توصية تمنع الولاية على المرأة

السعودية تناقش أول توصية تمنع الولاية على المرأة

منوعات

فيديو وصور: شذى حسون تشعل حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة

فيديو وصور: شذى حسون تشعل حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة

صور: &#34;جينيفر لورانس&#34; سكرانة بحفل الأوسكار.. شاهد تصرفاتها

صور: "جينيفر لورانس" سكرانة بحفل الأوسكار.. شاهد تصرفاتها

فيديو:&#34;ريتا مورينو&#34;تطل في الأوسكار بالفستان نفسه الذي أطلت فيه قبل 56 عاماً

فيديو:"ريتا مورينو"تطل في الأوسكار بالفستان نفسه الذي أطلت فيه قبل 56 عاماً

من هي التونسية سارة مقني خطيبة كاظم الساهر؟

من هي التونسية سارة مقني خطيبة كاظم الساهر؟