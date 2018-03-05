الخارجية اللبنانية: اسرائيل قائمة على العنف والقوة والخروج عن الشرعية الدولية

الخارجية اللبنانية: اسرائيل قائمة على العنف والقوة والخروج عن الشرعية الدولية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 اكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن  الممارسات الاسرائيلية القائمة على القوة والخروج عن الشرعية الدولية و كسر القرارات الدولية تؤدي الى المزيد من التوتر والى الغاء فكرة قيام الدولة الفلسطينية وفكرة السلام بين الدول، ما دامت اسرائيل تعتمد القوة فقط.

ولفت باسيل خلال لقائه وزير خارجية البرازيل الويزيو نونيس فيريرا، اليوم الاثنين، في العاصمة اللبنانية بيروت، الى أن آخر ممارسات اسرائيل كان التعاطي مع قضية القدس وما تمثله هذه المدينة للديانات السماوية الثلاث، ما يترك اثرا كبيرا على فكرة التعايش وقبول الآخر في المنطقة.

واعتبر باسيل ان هذا هو النموذج الذي ترفضه اسرائيل من خلال اقامة دولة آحادية تقوم على فكرة الإرهاب الدولي، وتشجعه في العالم، في وقت يسعى لبنان الى السلام والحوار والى اعتناق المبادئ والقوانين الدولية والانضواء تحت الشرعية الدولية.

واكد ان النموذج اللبناني قائم على السلام والحوار، فيما النموذج الاسرائيلي قائم على العنف والقوة والخروج عن الشرعية الدولية.

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