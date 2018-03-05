الشرطة ستحقق مع نجل نتنياهو

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الاثنين، أن الشرطة الإسرائيلية ستحقق مع يائير نتنياهو النجل الأكبر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية بيزك المعروفة إعلاميا باسم الملف 4000.





وبحسب القناة، فإن نير حيفتس المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو سيدلي بمعلومات وشهادات خطيرة تؤكد تورط سارة نتنياهو ونجلها يائير في قضايا أمنية خطيرة.





وأوضحت القناة، أن حيفتس الذي وقع مع الشرطة الإسرائيلية اتفاق "شاهد ملك" للإدلاء بمعلومات هامة وحساسة عن نتنياهو، سيكشف عن ضغوط مارستها سارة ونجلها يائير على نتنياهو لاتخاذ قرارات مخالفة لمواقف القيادة الأمنية والعسكرية في قضيتين أمنيتين مهمتين.





من جانبها نقلت قناة "ريشت كان" عن مصادر مقربة من وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأنه مقتنع بعدم وجود حل لأزمة الائتلاف الحكومي ويرى أن الانتخابات أقرب.

رام الله - دنيا الوطن