صندوق سعودي مصري بـ 10 مليارات دولار لاقامة مشاريع سياحية بسيناء

رام الله - دنيا الوطن

وقعت السعودية ومصر اتفاقا لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار لاقامة مشاريع في جنوب سيناء ضمن خطة سعودية لبناء منطقة اقتصادية ضخمة، بحسب ما أفاد الاثنين مصدر حكومي سعودي.



وجاء الاعلان عن الاتفاق في وقت يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مصر، في بداية أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في منتصف 2017.



وكان ولي العهد أعلن العام الماضي عن مشروع لبناء منطقة اقتصادية ضخمة في شمال غرب البلاد تشمل أراضي في الاردن ومصر باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار دولار، تحت مسمى "نيوم".



والاتفاق السعودي المصري ينص على إقامة مشاريع في الاراضي المصرية المشمولة بالمشروع الضخم والتي تقع في جنوب سيناء.



وقالت المصادر الحكومية لوكالة فرانس برس ان الدور المصري في الاتفاق يقوم خصوصا على تقديم "اراضي مؤجرة على المدى الطويل".



ويعكس المشروع الضخم التقارب الكبير بين القوتين الاقليميتين المتنافستين مع ايران، السعودية، صاحبة اكبر اقتصاد عربي، ومصر التي تضم اكبر عدد من السكان بين الدول العربية.



وتأتي زيارة ولي العهد الى مصر قبيل انتخابات رئاسية يتوقع ان يفوز فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية.



وبعد مصر، يزور الامير محمد بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.