صندوق سعودي مصري بـ 10 مليارات دولار لاقامة مشاريع سياحية بسيناء

صندوق سعودي مصري بـ 10 مليارات دولار لاقامة مشاريع سياحية بسيناء
رام الله - دنيا الوطن
 وقعت السعودية ومصر اتفاقا لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار لاقامة مشاريع في جنوب سيناء ضمن خطة سعودية لبناء منطقة اقتصادية ضخمة، بحسب ما أفاد الاثنين مصدر حكومي سعودي.

وجاء الاعلان عن الاتفاق في وقت يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مصر، في بداية أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في منتصف 2017.

وكان ولي العهد أعلن العام الماضي عن مشروع لبناء منطقة اقتصادية ضخمة في شمال غرب البلاد تشمل أراضي في الاردن ومصر باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار دولار، تحت مسمى "نيوم".

والاتفاق السعودي المصري ينص على إقامة مشاريع في الاراضي المصرية المشمولة بالمشروع الضخم والتي تقع في جنوب سيناء.

وقالت المصادر الحكومية لوكالة فرانس برس ان الدور المصري في الاتفاق يقوم خصوصا على تقديم "اراضي مؤجرة على المدى الطويل".

ويعكس المشروع الضخم التقارب الكبير بين القوتين الاقليميتين المتنافستين مع ايران، السعودية، صاحبة اكبر اقتصاد عربي، ومصر التي تضم اكبر عدد من السكان بين الدول العربية.

وتأتي زيارة ولي العهد الى مصر قبيل انتخابات رئاسية يتوقع ان يفوز فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية.

وبعد مصر، يزور الامير محمد بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

أخبار ذات صلة

الخارجية اللبنانية: اسرائيل قائمة على العنف والقوة والخروج عن الشرعية الدولية

الخارجية اللبنانية: اسرائيل قائمة على العنف والقوة والخروج عن الشرعية الدولية

مصادرة أملاك أقارب صدام حسين.. ونجل طارق عزيز يرد

مصادرة أملاك أقارب صدام حسين.. ونجل طارق عزيز يرد

الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

السعودية تناقش أول توصية تمنع الولاية على المرأة

السعودية تناقش أول توصية تمنع الولاية على المرأة

قتلى وجرحى من الحوثيين خلال اشتباك مع قوات التحالف

قتلى وجرحى من الحوثيين خلال اشتباك مع قوات التحالف

خلال لقاء بينهما.. السيسي وبن سلمان يتفقان على الوحدة لمواجهة المخاطر

خلال لقاء بينهما.. السيسي وبن سلمان يتفقان على الوحدة لمواجهة المخاطر

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

شعث: لا نهتم بموعد طرح خطة ترامب وهي مرفوضة فلسطينيا

شعث: لا نهتم بموعد طرح خطة ترامب وهي مرفوضة فلسطينيا

الرئيس يُصدر قراراً بتمديد عمل رفيق النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الفساد

الرئيس يُصدر قراراً بتمديد عمل رفيق النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الفساد

مرسوم رئاسي بتعيين فايز أبو عيطة وكيلاً لوزارة الإعلام

مرسوم رئاسي بتعيين فايز أبو عيطة وكيلاً لوزارة الإعلام

مصرع رضيع في حادث دهس بالخليل

مصرع رضيع في حادث دهس بالخليل

عربي

صندوق سعودي مصري بـ 10 مليارات دولار لاقامة مشاريع سياحية بسيناء

صندوق سعودي مصري بـ 10 مليارات دولار لاقامة مشاريع سياحية بسيناء

مصادرة أملاك أقارب صدام حسين.. ونجل طارق عزيز يرد

مصادرة أملاك أقارب صدام حسين.. ونجل طارق عزيز يرد

الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

السعودية تناقش أول توصية تمنع الولاية على المرأة

السعودية تناقش أول توصية تمنع الولاية على المرأة

منوعات

فيديو وصور: شذى حسون تشعل حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة

فيديو وصور: شذى حسون تشعل حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة

صور: &#34;جينيفر لورانس&#34; سكرانة بحفل الأوسكار.. شاهد تصرفاتها

صور: "جينيفر لورانس" سكرانة بحفل الأوسكار.. شاهد تصرفاتها

فيديو:&#34;ريتا مورينو&#34;تطل في الأوسكار بالفستان نفسه الذي أطلت فيه قبل 56 عاماً

فيديو:"ريتا مورينو"تطل في الأوسكار بالفستان نفسه الذي أطلت فيه قبل 56 عاماً

من هي التونسية سارة مقني خطيبة كاظم الساهر؟

من هي التونسية سارة مقني خطيبة كاظم الساهر؟