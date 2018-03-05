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مرسوم رئاسي بتعيين فايز أبو عيطة وكيلاً لوزارة الإعلام
2018-03-05
الدكتور فايز أبو عيطة وكيل وزارة الإعلام
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رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، مرسوماً رئاسياً، يقضي بتعيين الدكتور فايز أبو عيطة وكيلا لوزارة الإعلام الفلسطينية.
ويعتبر الدكتور أبو عيطة منذ لحظة إصدار المرسوم الرئاسي، قائماً بأعمال وزير الإعلام في السلطة الفلسطينية.
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