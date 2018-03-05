مصدر فلسطيني كبير لمعاريف: الرئيس عباس لم يُصب بالسرطان لكن صحته ليست جيدة





وزعمت صحيفة (معاريف) نقلاً عن المصدر، أنه وحسب تقييمه لحالة الرئيس محمود عباس في المقاطعة في رام الله، منذ عشرة أيام يتعرض للإجهاد البدني والنفسي، وهذا شيء غير مناسب للأشخاص الذين في عمره، لكنه نفى كل الشائعات التي قالت: إنه يعاني سرطان المعدة.





الجدير بالذكر، أن تقارير ظهرت مؤخراً حول صحة الرئيس عباس، حيث أفاد الناشط الفلسطيني فادي السلامين، المعروف بأنه عدو لدود لرئيس السلطة الفلسطينية قال في تغريدة: إن الرئيس عباس، كان يعاني من سرطان في المعدة.

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول فلسطيني كبير مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي بلغ سن الـ 83 سنة، يعاني من إجهاد كبير منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.