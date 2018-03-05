هنية يدعو لـ "مؤتمر إنقاذ وطني" برعاية مصرية

هنية يدعو لـ "مؤتمر إنقاذ وطني" برعاية مصرية
رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية،
رام الله - دنيا الوطن
كشف إسماعيل رضوان القيادي في حركة (حماس)، عن أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، دعا مصر إلى تبني ورعاية "مؤتمر إنقاذ وطني" يحضره الكل الفلسطيني.

وقال رضوان في حديث خاص لـ قناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الاثنين: إن "هنية دعا مصر لتبني مؤتمر إنقاذ وطني، يتم انعقاده برعاية مصرية، يحضره الكل الفلسطيني لأجل التوافق على الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية".

وأضاف، أن هنية دعا لاستراتيجية وطنية فلسطينية، يمكن أن تصدر عن المؤتمر، ومن أهم أولوياتها مواجهة ما يسمى (صفقة القرن) بصف فلسطيني موحد.

وأوضح أن حماس دعت الفصائل للقاء هنية اليوم الاثنين، لوضعهم في آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومستجدات زيارة قيادة الحركة للقاهرة.

وأشار رضوان إلى أن من أولويات الاستراتيجية التي يمكن أن يتبناها مؤتمر الإنقاذ الوطني، هو تحقيق المصالحة الفلسطينية والإسراع في إنهاء الانقسام، إضافة لضرورة الانفتاح السياسي على العمق العربي والإسلامي.

وقال: إن من أولويات المؤتمر- الذي دعا هنية مصر لرعايته- مراكمة القوة، والحفاظ على جبهة المقاومة، بفتح حوار استراتيجي لتشكيل جبهة مقاومة في فلسطين وخارجها لمواجهة (صفقة القرن) والمخاطر التي تهدد قضيتنا.

وأكمل أن من أولويات المؤتمر: "تبني استراتيجية وطنية للحفاظ على القضية الفلسطينية لمواجهة المخاطر التي تواجهها".

ونوه القيادي بحماس في تصريحه لقناة (الأقصى) إلى أن المؤتمر ليس بديلاً عن منظمة التحرير، بل هو للكل الفلسطيني، "فاليوم ليس هناك مجلس وطني جامع للفلسطينيين، في ظل عدم وجود كل القوى والمكونات الوطنية الفلسطينية فيه".


 


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