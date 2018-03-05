ترامب: قد أفتتح بنفسي السفارة الأمريكية في القدس

ترامب: قد أفتتح بنفسي السفارة الأمريكية في القدس
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونال ترامب، أنه قد يحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.

وقال ترامب، خلال لقائه برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "قد أزور إسرائيل قريبًا، لأفتتح سفارة الولايات المتحدة بالقدس"، ليرد عليه نتنياهو قائلًا: "نحن نرحب بك، فقراركم بنقل السفارة إلى القدس، سيذكره الإسرائيليون إلى الأبد، وكُتب في التاريخ".

وأوضح ترامب، "إذا لم يعُد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات فلن يكون هناك سلام".

وكان الرئيس الأميركي، قد أعلن في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعتراف إدارته بالقدس عاصمةً لإسرائيل، كما وجه وزارة الخارجية لـ"بدء التحضيرات لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس". 

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