رام الله - دنيا الوطن
أكد آيال زامير قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أن تحسين الأوضاع في قطاع غزة، مرتبط بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وقال زامير: "سنواصل بناء الجدار العائق حول قطاع غزة فوق وتحت الأرض، لنفصل ما بين دولة إسرائيل، وما بين سكان غزة البالغ عددهم 2 مليون، وخاصة التنظيمات المسلحة وحركة حماس".
وأضاف زامير: "سياستنا واضحة حال اكتشافنا نفقاً هجومياً سنحبطه أياً كان الثمن، وسنواصل بناء العائق سواء اندلعت معركة مع حماس أم لم تندلع".
جنرال إسرائيلي: تحسن أوضاع غزة مرتبط بالأسرى الجنود لدى حماس
توضيحية