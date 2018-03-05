تشكيل لجنة ثلاثية من فتح وحماس والمخابرات المصرية للإشراف على تنفيذ المصالحة

وأكد هنية، أن لقاءات حماس مع الفصائل لقاءات طبيعية، وتندرج في سياق سياسة حماس لتعزيز التعاون والتشاور مع الفصائل؛ خاصة وأننا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة، وأنها جاءت بعد زيارة لمصر.

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من حركتي فتح وحماس والمخابرات المصرية، للإشراف على تنفيذ المصالحة الوطنية.وأضاف الحية، وفق ما نقلت عنه وكالة (الرأي) المحلية، "إضافة للأطراف الثلاثة، طرحنا على نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، توسيع اللجنة لتصبح رباعية، بانضمام الأمم المتحدة.والتقى، مساء اليوم، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الفصائل الفلسطينية، بمدينة غزة، للتباحث في الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة، وبحث ملف المصالحة