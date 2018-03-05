فيديو: شاهد غضب الموظفين العسكريين بعد قرار خصم 50% من رواتبهم

شاهد ما قاله الموظفون لـ"دنيا الوطن"..



خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكأعرب عدد من الموظفين العسكريين، عن استيائهم من قرار خصم 20% إضافية، ليصبح مجموع الخصم على رواتبهم لشهر شباط/ فبراير الماضي 50%.وقال الموظفون لـ"ديا الوطن": إن الخصم الجديد، جاء ليكمل على ما تبقى من راتبهم المخصوم أصلًا منذ نيسان/ أبريل العام الماضي، حيث شهدت تلك الفترة بداية الخصومات على رواتب الموظفين العموميين.وطالب الموظفون، السلطة الفلسطينية، بإنهاء قرار الخصومات، وإعادة الرواتب لما كانت عليه ما قبل نيسان/ أبريل العام الماضي، لاسيما وأن جزءًا منهم يخصم من راتبه الأصلي، لصالح قروض البنوك.