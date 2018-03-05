آمال حمد: المشاركة في الحملة الوطنية ضد ترامب واجب وطني

الفلسطينية.



وقالت د. آمال حمد مسؤولة الاتحاد العام للمرأة في المحافظات الجنوبية: إن الذكرى السنوية ليوم المرأة العالمي، تأتي هذا العام، ونحن نواجه تحديات وظروفاً بالغة التعقيد في مقدمتها إعلان ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال إضافة لمحاولات الإدارة الأمريكية تصفية قضية اللاجئين من خلال تقليص الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.



وأضافت حمد أن المسؤولية هذا العام مسؤولية وطنية بامتياز، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية جزء من الحالة النضالية المستمرة من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لذلك تم الاتفاق بين الاتحاد العام للمرأة والأطرالطلابية والمؤسسات النسوية على البدء

بالحملة الوطنية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.



وأوضحت حمد، أنه سيكون هناك مسيرة مركزية بمناسبة الثامن من آذار بالتزامن مع الضفة وغزة والشتات وأهلنا داخل الخط الأخضر، كما أنه تم الاتفاق مع الأطر الطلابية بالتنسيق مع الجامعات الفلسطينية على البدء بجمع أكبر عدد من التوقيعات

على مذكرة قانونية حول القدس وحق العودة من المقرر رفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رفضاً لقرارات ترامب ضد الحق الفلسطيني.



وناشدت حمد كل أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وتوجهاته السياسية التوقيع على المذكرة، لما سيكون لها من الأثر على إيصال صوت الحق الفلسطيني للأمم المتحدة، وللرأي العام الدولي، رفضا للقرارات الأمريكية، مشددة على أن التوقيع واجب وطني.



رام الله - دنيا الوطنعقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمراكز والمؤسسات النسوية والأطر الطلابية في الجامعات الفلسطينية مؤتمراً صحفياً اليوم في مدينة غزة، للإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية ضد قرارات ترامت، ورفضاً للسياسات الأمريكية ضد القضية