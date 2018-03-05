المالكي: ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون نقل سفارة غواتيمالا للقدس

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الشؤون الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، أن فلسطين لن تمرر قرار دولة غواتيمالا بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وستُتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار الخطير.



وأوضح المالكي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر الثلاثاء، أن فلسطين ستثير قرار غواتيمالا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، الذي سيعقد قريباً في العاصمة المصرية القاهرة، إضافة لعدة ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية.



وأشار المالكي، فيما يتعلق بالرد على طرح مبادرة فرنسية للرعاية الدولية، إلى أن فلسطين، ترحب بكافة المبادرات، سواء أكانت عربية أو دولية، شرط أن تحقق كافة المطالب الفلسطينية العادلة التي لن تتراجع عنها القيادة.