أبو شهلا: ثلاث وجهات عربية لتشغيل الفلسطينيين

أبو شهلا: ثلاث وجهات عربية لتشغيل الفلسطينيين
وزير العمل - مأمون أبو شهلا
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير العمل، مأمون أبو شهلا، خلال اجتماع وزراء العمل العرب في بغداد، الدول العربية بتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني في ظل التهديدات الإسرائيلية بإضعاف الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف أبو شهلا، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية الثلاثاء، أنه سيتم فتح الأسواق العربية للأيدي العاملة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك ثلاث وجهات لتشغيل العامل الفلسطيني، وهي: الجزائر والعراق وليبيا، وذلك حسب احتياجات السوق في تلك البلدان.

وقال أبو شهلا: إنه تم التوصل لاتفاقية لإرسال مدرسين وأطباء ومهندسين إلى ليبيا في الوقت القريب، حيث تم إصدار قوانين تعطي العامل الفلسطيني كافة حقوقه على غرار المواطن الليبي.

وفيما يتعلق بمؤسسة الضمان الاجتماعي، أكد أبو شهلا، أنه تم إنجاز أكثر من 90% من الاستعدادات لإطلاق هذه المؤسسة في نيسان/ أبريل المقبل.

وشدد أبو شهلا، على أنه ومن خلال هذه المؤسسة، سيتم تحصيل حقوق العمال الفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي، مضيفاً أن المؤسسة، ستقدم خدماتها في الضفة وقطاع غزة، بعد تمكين الحكومة.

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