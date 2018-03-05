لجنة المتابعة العليا تُحدد أوائل مايو المقبل موعداً لعقد المجلس الوطني

رام الله - دنيا الوطن

اتفقت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، على ضرورة دعوة المجلس الوطني بأعضائه الحاليين للانعقاد في أوائل شهر أيار/ مايو المقبل وقبل شهر رمضان في رام الله.



أعلن عن ذلك لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر الثلاثاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، معتبراً انعقاد المجلس الوطني مفصلاً مهماً في تشكيل الاستراتيجية الفلسطينية الحامية للمشروع الوطني.



وأشار أبو يوسف، إلى أنه جرى الاتفاق في اجتماع اللجنة العليا على مجموعة من القضايا الأخرى، منها الطلب من الحكومة تقديم تصور حول إنهاء كل العلاقات مع الاحتلال، مبيناً أن ما اتفق عليه، سيرفع لاجتماع اللجنة التنفيذية الأربعاء لإقراره.