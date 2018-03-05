الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

فيديو أرشيفي: وصول أول قافلة من المساعدات إلى الغوطة الشرقية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أنها أرسلت أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن قافلة المساعدات الإنسانية المكونة من 46 شاحنة، وصلت اليوم الاثنين، إلى معبر مخيم الوافدين.وسبق لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وأعلن الأحد أن منظمات الأمم المتحدة وحلفاءها تلقوا الموافقة على إيصال المساعدات لـ 70 ألف شخص في منطقة دوما بالغوطة الشرقية، مشيراً إلى أن القافلة الإنسانية مكونة من 46 شاحنة، وتنقل مواد طبية وغذائية وأطعمة تكفي لـ 27500 شخص.وأكد أن المساعدات المتبقية التي تمت الموافقة عليها، سيتم إيصالها في الثامن من الشهر الجاري.ولفت إلى أن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا علي الزعتري، سيتقدم القافلة، فيما أعرب الزعتري عن أمله في أن تنطلق القافلة وفق الخطة.وأبدت الأمم المتحدة استعدادها مع حلفائها، لدخول المناطق الأخرى المحاصرة، والأماكن التي يصعب الوصول إليها فور سماح الظروف بذلك.ودعت الأمم المتحدة، كافة أطراف النزاع في سوريا إلى عدم عرقلة الوصول الإنساني الدائم وغير المشروط إلى كافة المحتاجين، مؤكدة أنها ستواصل تقديم المساعدات للمتضررين الذين هم بأمسّ الحاجة إليها.