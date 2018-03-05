الزعنون: اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل سيكشف موعد عقد المجلس الوطني

الزعنون: اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل سيكشف موعد عقد المجلس الوطني
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أن التحضيرات جارية لعقد المجلس الوطني في موعد لا يتجاوز تاريخ الخامس من أيار/ مايو المقبل، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الأربعاء القادم، سيعلن الموعد بالتحديد.

وأوضح الزعنون في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح الاثنين، أن التحضيرات لعقد المجلس الوطني تجري على قدم وساق، مرجحاً عقده ضمن دورة عادية بأعضائه القائمين، عقب عدم تجاوب حركتي حماس والجهاد الإسلامي حتى الآن للدعوة التي وجهت سابقاً لاستيضاح مواقفها تجاه المشاركة من عدمها في المجلس الوطني، لكنه أكد أنه ستتم دعوتهما للمشاركة مجدداً عقب إعلان موعد انعقاد المجلس القادم.

وأشار الزعنون إلى أنه من المقرر بحث استكمال أعداد أعضاء اللجنة التنفيذية أو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، خلال دورة المجلس الوطني المقبلة.

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