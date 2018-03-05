إسماعيل: عقد المجلس الوطني سيتم قبل شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطن

رجح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل، احتمالية عقد المجلس الوطني قبل شهر رمضان المبارك، وعلى أرض الوطن، مؤكداً أن ذلك سيُعلن عنه في اجتماع اللجنة التنفيذية بعد غد الأربعاء.



وقال إسماعيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح الاثنين، إن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، عقدت عدة اجتماعات، كان آخرها يوم أمس، لوضع توصياتها المتعلقة بعقد المجلس الوطني وسترفعها للجنة التنفيذية في اجتماعها القادم.



وأكد عضو تنفيذية المنظمة، أن الحوار ما زال مستمراً مع كافة الفصائل للمشاركة في المجلس الوطني القادم، مشيراً في السياق إلى أن خمسة من فصائل منظمة التحرير، متفقة على ضرورة انعقاد المجلس بشكله القائم.



وأعرب إسماعيل عن أمله في مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المجلس الوطني، لحمايتهما من التهديدات الإسرائيلية والأمريكية، وكذلك لتكونا ضمن الشرعية بالانضمام لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.



وشدد إسماعيل على أن المجلس الوطني القادم، سيضع استراتيجية مواجهةٍ جديدة، تتوافق وظروف المرحلة الحالية في ظل الإرهاب الدولي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية على شعبنا وقضيتنا، إضافة لتجديد الشرعيات لمنظمة التحرير.