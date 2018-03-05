إسماعيل: عقد المجلس الوطني سيتم قبل شهر رمضان

إسماعيل: عقد المجلس الوطني سيتم قبل شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
رجح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل، احتمالية عقد المجلس الوطني قبل شهر رمضان المبارك، وعلى أرض الوطن، مؤكداً أن ذلك سيُعلن عنه في اجتماع اللجنة التنفيذية بعد غد الأربعاء.

وقال إسماعيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح الاثنين، إن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، عقدت عدة اجتماعات، كان آخرها يوم أمس، لوضع توصياتها المتعلقة بعقد المجلس الوطني وسترفعها للجنة التنفيذية في اجتماعها القادم.

وأكد عضو تنفيذية المنظمة، أن الحوار ما زال مستمراً مع كافة الفصائل للمشاركة في المجلس الوطني القادم، مشيراً في السياق إلى أن خمسة من فصائل منظمة التحرير، متفقة على ضرورة انعقاد المجلس بشكله القائم.

وأعرب إسماعيل عن أمله في مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المجلس الوطني، لحمايتهما من التهديدات الإسرائيلية والأمريكية، وكذلك لتكونا ضمن الشرعية بالانضمام لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وشدد إسماعيل على أن المجلس الوطني القادم، سيضع استراتيجية مواجهةٍ جديدة، تتوافق وظروف المرحلة الحالية في ظل الإرهاب الدولي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية على شعبنا وقضيتنا، إضافة لتجديد الشرعيات لمنظمة التحرير.

أخبار ذات صلة

&#34;الهليون&#34; غذاء وعلاج لسكان القرى في قطاع غزة

"الهليون" غذاء وعلاج لسكان القرى في قطاع غزة

مجدلاني: ثلاث صِيَغ لمشاركة حماس والجهاد الإسلامي بالمجلس الوطني

مجدلاني: ثلاث صِيَغ لمشاركة حماس والجهاد الإسلامي بالمجلس الوطني

أبو النجا: الوفد المصري يتحرك على ثلاثة مسارات للتوصل لحلول مجدية

أبو النجا: الوفد المصري يتحرك على ثلاثة مسارات للتوصل لحلول مجدية

الأسرى الإداريون مستمرون بمقاطعة المحاكم رغم تهديدات الاحتلال

الأسرى الإداريون مستمرون بمقاطعة المحاكم رغم تهديدات الاحتلال

حملات عائلية في القدس والخليل لوقف تسريب الأراضي للاحتلال

حملات عائلية في القدس والخليل لوقف تسريب الأراضي للاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

&#34;الهليون&#34; غذاء وعلاج لسكان القرى في قطاع غزة

"الهليون" غذاء وعلاج لسكان القرى في قطاع غزة

الأسرى الإداريون مستمرون بمقاطعة المحاكم رغم تهديدات الاحتلال

الأسرى الإداريون مستمرون بمقاطعة المحاكم رغم تهديدات الاحتلال

حملات عائلية في القدس والخليل لوقف تسريب الأراضي للاحتلال

حملات عائلية في القدس والخليل لوقف تسريب الأراضي للاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عربي

مصادرة أملاك أقارب صدام حسين.. ونجل طارق عزيز يرد

مصادرة أملاك أقارب صدام حسين.. ونجل طارق عزيز يرد

الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

قتلى وجرحى من الحوثيين خلال اشتباك مع قوات التحالف

قتلى وجرحى من الحوثيين خلال اشتباك مع قوات التحالف

خلال لقاء بينهما.. السيسي وبن سلمان يتفقان على الوحدة لمواجهة المخاطر

خلال لقاء بينهما.. السيسي وبن سلمان يتفقان على الوحدة لمواجهة المخاطر

منوعات

صور: جيني إسبر بفستان زفاف أسطوري.. فهل تزوجت مرة أخرى؟

صور: جيني إسبر بفستان زفاف أسطوري.. فهل تزوجت مرة أخرى؟

صور: ابنة عمرو دياب تتحول لنسخة من شيريهان

صور: ابنة عمرو دياب تتحول لنسخة من شيريهان

فيديو: أجمل اطلالات نجمات هوليوود في حفل أوسكار 2018

فيديو: أجمل اطلالات نجمات هوليوود في حفل أوسكار 2018

فيديو وصور.. أوسكار 2018: غاري أولدمان أفضل ممثل و مكدورماند أفضل ممثلة

فيديو وصور.. أوسكار 2018: غاري أولدمان أفضل ممثل و مكدورماند أفضل ممثلة