شعث: وساطة تونسية بطلب فلسطيني لتعجيل اعتراف فرنسا بفلسطين

شعث: وساطة تونسية بطلب فلسطيني لتعجيل اعتراف فرنسا بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
كشف مستشار الرئيس للشؤون الخارجية د. نبيل شعث عن وساطة تونسية مع الجانب الفرنسي، بطلب فلسطيني، لتعجيل اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، وإقامة مؤتمر دولي متعدد الأطراف للسلام.

وقال شعث في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح الاثنين: إن زيارة الرئيس التونسي الأخيرة لفرنسا، كانت بطلب فلسطيني، لاستعجال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحاً أن الرئيس التونسي، أكد عدم تغيير فرنسا لموقفها تجاه القضية الفلسطينية، لكن الرئيس الفرنسي، طالب بمهلة محددة من الوقت.

وأشار شعث إلى أن ذلك يستوجب مواصلة دورنا على الساحة الدولية، للوصول إلى اعتراف أكبر عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين.

وفيما يتعلق بموقف الحزب الحاكم في اليونان لرؤية السيد الرئيس للسلام، أكد شعث على أهمية هذا الموقف الداعم لحقوق شعبنا ضمن المواقف الإيجابية التي يتم رصدها، مشيراً في السياق إلى أن القيادة ستواصل اتصالاتها ولقاءاتها مع مختلف الدول لبناء هذا التحالف الجديد، الذي يعكس تطور العالم، الذي أصبح متعدد الأقطاب لرعاية عملية سياسية، تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية.

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