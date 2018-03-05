إحصائية: غزة تشهد 3651 مولوداً جديداً خلال فبراير

إحصائية: غزة تشهد 3651 مولوداً جديداً خلال فبراير
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن- بلال أبو دقة
شهد قطاع غزة، خلال شباط/ فبراير الماضي 3651 مولوداً جديداً، بالمقابل سجلت مكاتب الأحوال المدنية 302 حالة تبليغ عن وفاة خلال الشهر ذاته في محافظات قطاع غزة.

هذا وأظهرت الإحصائية، أن 51% من مواليد شباط/ فبراير ذكور، بواقع 1861مولوداً ذكراً، مقابل 49% إناثاً بواقع 1790 مولودة أُنثى.

وأشارت الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة إلى أنَّ مكاتبها سجلت خلال شباط/ فبراير الماضي 1323 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبا داخلية خانيونس 718 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 654 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 513 مولوداً جديداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 443 مولوداً جديداً.

وفيات

إلى ذلك، أفادت الأحوال المدنية، أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 302 حالة وفاة خلال شباط/ فبراير الماضي.

وأظهرت الإحصائية، أن 55.60% من وفيات شباط/ فبراير ذكور، بواقع 168 حالة وفاة، مقابل 44.40% إناث بواقع 134 حالة وفاة.

ووفقاً لتقرير الأحوال المدنية، وصل مكاتب الداخلية بمحافظة غزة خلال شباط/ فبراير 117 تبليغاً عن حالات وفاة؛ في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة خانيونس 69 إشعار تبليغ عن وفاة.

بدورها، سجَّلت مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظة الوسطى 36 تبليغاً عن وفيات؛ فيما وصل مكاتب الداخلية في محافظة الشمال 56 تبليغ وفيات، في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة رفح 24 حالة وفاة.

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