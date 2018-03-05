قتلى وجرحى من الحوثيين خلال اشتباك مع قوات التحالف

فيديو أرشيفي: معارك عنيفة في اليمن وطائرات التحالف تقصف صعدة

رام الله - دنيا الوطنلقي عدد من عناصر الحوثيين مصرعهم، فيما أًصيب عدد آخر في اشتباكات مع قوات التحالف العربي، وقعت صباح اليوم الاثنين، في محافظة صعدة.وقصفت طائرات التحالف العربي عدة مواقع تابعة للجماعات الحوثية في المحافظة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).هذا وأطلقت قوات الجيش الوطني اليمني بمحافظة صعدة، بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية رازح شمالي غرب المحافظة، من جماعة الحوثي.وشنت قوات التحالف قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مواقع المتمردين في رازح الحدودية مع السعودية.كما استهدف القصف المدفعي والصاروخي والغارات الجوية منطقة مران بمديرية حيدان في صعدة.ودفعت القوات الشرعية بتعزيزات إلى صعدة بهدف تحرير مديرية رازح.وكانت القوات الشرعية استعادت مؤخراً السيطرة على عدد من المرتفعات والمواقع الاستراتيجية في أطراف رازح، وأبرزها جبل حجلا والأزهور.