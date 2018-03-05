ليبرمان يطالب بزيادة 8.3 مليار شيكل للجيش الإسرائيلي

ليبرمان يطالب بزيادة 8.3 مليار شيكل للجيش الإسرائيلي
وزير الجيش الاسرائيلي ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بزيادة 8.3 مليار شيكل لميزانية الجيش، بالإضافة إلى الـ 63 مليار شيكل التي تم تخصيصها للأمن في إطار ميزانية 2019.

وبحسب ليبرمان، فإن هذه ليست إضافة، وإنما إعادة مبلغ 6.2 مليار شيكل تم تقليصها من الميزانية في السنوات الأخيرة كجزء من التخفيضات الشاملة، و2.1 مليار شيكل لتمويل المهام الجديدة التي ألقيت على عاتق الجهاز الأمني والجيش الإسرائيلي.

وجاء طلب ليبرمان هذا، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، بمشاركة رئيس الأركان غادي ايزنكوت، ومدير عام وزارة الجيش الجنرال أودي ادم، ورئيس قسم الميزانيات شاؤول مريدور.

وتم تأجيل التصويت والقرار الخاص بميزانية الأمن، إلى الأربعاء القريب، لتمكين ممثلي الجهاز والجيش الإسرائيلي ومسؤولي قسم الميزانيات في وزارة المالية والمحاسب العام من الدخول في مفاوضات وحوار خلال اليومين المقبلين، من أجل التوصل إلى حل وسط حول هذه القضية.

أخبار ذات صلة

(الليكود) يتصدر استطلاعات الرأي.. وتراجع (المعسكر الصهيوني)

(الليكود) يتصدر استطلاعات الرأي.. وتراجع (المعسكر الصهيوني)

الجيش الإسرائيلي يقرر معاقبة المتدينين بالاعتقال

الجيش الإسرائيلي يقرر معاقبة المتدينين بالاعتقال

وزراء الليكود والبيت اليهودي يلمحون لاستغلال نتنياهو لأزمة قانون التجنيد

وزراء الليكود والبيت اليهودي يلمحون لاستغلال نتنياهو لأزمة قانون التجنيد

تحويل المعتقلين الرئيسيين في ملف (بيزك) إلى الإقامة الجبرية

تحويل المعتقلين الرئيسيين في ملف (بيزك) إلى الإقامة الجبرية

نتنياهو يناقش مبادرة السلام مع كوشنر وغرينبلات

نتنياهو يناقش مبادرة السلام مع كوشنر وغرينبلات

فرض الاقامة الجبرية بدل الاعتقال لاثنين من مقربي نتنياهو

فرض الاقامة الجبرية بدل الاعتقال لاثنين من مقربي نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الحمد الله يبحث مع ميلادينوف اخر التطورات السياسية

الحمد الله يبحث مع ميلادينوف اخر التطورات السياسية

عشراوي: موراليس ينضم إلى معسكر ترامب وبنس ونتنياهو القائم على الفساد

عشراوي: موراليس ينضم إلى معسكر ترامب وبنس ونتنياهو القائم على الفساد

الإحصاء: نثمن عالياً قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات

الإحصاء: نثمن عالياً قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات

مجدلاني: المناخ الذي نشأ حول المبادرة الفلسطينية يتطور باتجاه وضع آليات عملية لتطبيقها

مجدلاني: المناخ الذي نشأ حول المبادرة الفلسطينية يتطور باتجاه وضع آليات عملية لتطبيقها

عربي

مصادرة أملاك أقارب صدام حسين.. ونجل طارق عزيز يرد

مصادرة أملاك أقارب صدام حسين.. ونجل طارق عزيز يرد

الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

السعودية تناقش أول توصية تمنع الولاية على المرأة

السعودية تناقش أول توصية تمنع الولاية على المرأة

قتلى وجرحى من الحوثيين خلال اشتباك مع قوات التحالف

قتلى وجرحى من الحوثيين خلال اشتباك مع قوات التحالف

منوعات

فيديو:&#34;ريتا مورينو&#34;تطل في الأوسكار بالفستان نفسه الذي أطلت فيه قبل 56 عاماً

فيديو:"ريتا مورينو"تطل في الأوسكار بالفستان نفسه الذي أطلت فيه قبل 56 عاماً

من هي التونسية سارة مقني خطيبة كاظم الساهر؟

من هي التونسية سارة مقني خطيبة كاظم الساهر؟

صور: جيني إسبر بفستان زفاف أسطوري.. فهل تزوجت مرة أخرى؟

صور: جيني إسبر بفستان زفاف أسطوري.. فهل تزوجت مرة أخرى؟

صور: ابنة عمرو دياب تتحول لنسخة من شيريهان

صور: ابنة عمرو دياب تتحول لنسخة من شيريهان