ليبرمان يطالب بزيادة 8.3 مليار شيكل للجيش الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

طالب وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بزيادة 8.3 مليار شيكل لميزانية الجيش، بالإضافة إلى الـ 63 مليار شيكل التي تم تخصيصها للأمن في إطار ميزانية 2019.



وبحسب ليبرمان، فإن هذه ليست إضافة، وإنما إعادة مبلغ 6.2 مليار شيكل تم تقليصها من الميزانية في السنوات الأخيرة كجزء من التخفيضات الشاملة، و2.1 مليار شيكل لتمويل المهام الجديدة التي ألقيت على عاتق الجهاز الأمني والجيش الإسرائيلي.



وجاء طلب ليبرمان هذا، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، بمشاركة رئيس الأركان غادي ايزنكوت، ومدير عام وزارة الجيش الجنرال أودي ادم، ورئيس قسم الميزانيات شاؤول مريدور.



وتم تأجيل التصويت والقرار الخاص بميزانية الأمن، إلى الأربعاء القريب، لتمكين ممثلي الجهاز والجيش الإسرائيلي ومسؤولي قسم الميزانيات في وزارة المالية والمحاسب العام من الدخول في مفاوضات وحوار خلال اليومين المقبلين، من أجل التوصل إلى حل وسط حول هذه القضية.