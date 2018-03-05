الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال كانون الثاني

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال كانون الثاني
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 7.29% خلال شهر كانون الثاني 2018، مقارنة بشهر كانون الأول 2017.

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير صدر اليوم الاثنين، بهذا الخصوص، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض إلى 101.38 خلال الشهر المرصود، مقارنة بـــ 109.35 خلال شهر كانون أول 2017 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100). 

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 10.81%، والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 7.93% خلال شهر كانون الثاني، مقارنة بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.22% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 9.17% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون ثاني 2018 مقارنة بشهر كانون أول 2017 أهمها صناعة منتجات التبغ، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة المنتجات الغذائية، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة الملابس، صناعة المشروبات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الورق ومنتجات الورق، صناعة الأثاث، وصناعة منتجات المطاط واللدائن.

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