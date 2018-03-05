قضية القدس تتصدر مباحثات ترامب- نتنياهو اليوم

قضية القدس تتصدر مباحثات ترامب- نتنياهو اليوم
الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، للمرة الخامسة خلال سنة واحدة فقط.

ومن القضايا التي سيناقشها الطرفان، القضية الإسرائيلية الفلسطينية، وخطة المفاوضات الأمريكية العالقة في ضوء رفض الفلسطينيين، وعلى خلفية قرار الأمريكيين نقل سفارتهم إلى القدس في يوم الاستقلال القريب.

إلى ذلك، من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء برئيسي مجلسي النواب الأمريكيين، ويناقش معهما البرنامج النووي الإيراني فضلاً عن المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى.

وقال نتنياهو: إن اللقاء مع ترامب هو لقاء مع "صديق عظيم جداً لإسرائيل وصديق شخصي لي" وأوضح أنه "بادئ ذي بدء سأشكره على القرار التاريخي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في عيد الاستقلال، هذه هدية كبيرة جداً لدولتنا".

ويعتزم نتنياهو دعوة ترامب لتدشين افتتاح السفارة في القدس، بيد أنه ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيقبل الدعوة.

 ومن المتوقع، أن يطلب نتنياهو من ترامب، أن يشمل أي تعديل للاتفاق النووي مع إيران مشروع الصواريخ، والأبحاث المتعلقة بها.

وأشار رئيس الوزراء إلى المضمون المتوقع للاجتماع وقال: "سأناقش معه سلسلة من القضايا، ولكن أهمها إيران وعدوانها وطموحاتها النووية، والأعمال العدوانية التي تقوم بها في الشرق الأوسط بشكل عام، وعلى حدودنا تماماً، على جميع حدودنا.

وتابع: أعتقد أن الحاجة إلى صد هذا العدوان، هي هدف مشترك لنا، وللدول القريبة في المنطقة، ولكن أولاً لنا نحن، لمواطني إسرائيل، أنا أسافر باسم جميع المواطنين الإسرائيليين، كما أفهم ذلك، من أجل تحقيق ثلاثة أهداف: الأمن والسلام والازدهار الاقتصادي لمواطني إسرائيل وبلادنا".

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