(الليكود) يتصدر استطلاعات الرأي.. وتراجع (المعسكر الصهيوني)

رام الله - دنيا الوطن

أجرت القناة العاشرة العبرية، استطلاع رأي، بخصوص المقاعد التي سيتحصل عليها كل حزب إسرائيلي، حال أُجريت انتخابات مبكرة في إسرائيل.



وتكهن الاستطلاع، بأنه لو جرت الانتخابات اليوم، فإن حزب (الليكود) سيحافظ على قوته، تقريباً، ويحصل على 29 مقعداً في الكنيست.



وكما في الاستطلاعات الأخيرة، يأتي حزب (يوجد مستقبل) الذي يتزعمه يائير لابيد في المرتبة الثانية مع 24 مقعدًا، في حين تنخفض قوة (المعسكر الصهيوني) إلى 12 مقعدًا.



ويمنح الاستطلاع القائمة العربية المشتركة 12 مقعدًا، و(البيت اليهودي) 10 مقاعد، وحزب (ميرتس) "بعد انسحاب غلؤون من المنافسة" سيحصل على ثمانية مقاعد، فيما حزب (كلنا) و(يسرائيل بيتينو) كل منهما سيحصل على سبعة مقاعد، و(يهدوت هتوراة) ستة مقاعد، و(شاس) يحصل فقط على خمسة مقاعد.



وتتسق الصورة التي تظهر من الاستطلاع مع الاستطلاعات التي أجريت في الأسابيع الأخيرة، وقد حافظ الليكود مؤخراً على سلطته باستمرار، بينما يبدو يئير لبيد المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء نتنياهو.



وفي استطلاع الرأي الذي نشر الأسبوع الماضي، في برنامج (واجه الصحافة)، حصل (الليكود) على 28 مقعدًا و(يوجد مستقبل) على 24، بينما حصل (المعسكر الصهيوني) على 15 مقعداً.



وفازت الأحزاب الأخرى بعدد مماثل من المقاعد التي منحها لها استطلاع أخبار (القناة العاشرة)، باستثناء (ميرتس) الذي فاز بستة مقاعد قبل انسحاب رئيسته زهافا غلؤون من المنافسة على رئاسة الحزب مجدداً.