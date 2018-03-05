حفريات استيطانية أسفل منازل المواطنين في سلوان وسط توتر شديد

رام الله - دنيا الوطن
 شهدت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، الليلة الماضية، توتراً شديداً بعد اعتراض المواطنين على حفريات متواصلة للمستوطنين، أسفل منازلهم في المنطقة.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن المستوطنين، استدعوا قوات الاحتلال للتصدي للسكان المُعترضين، وسط مشادات حادّة هدّدت خلاله تلك القوات المواطنين بالاعتقال والملاحقات.

ولفت السكان إلى حفريات متواصلة أسفل منازلهم في حي وادي حلوة، تتقاسمه جمعيات استيطانية، وسلطات الاحتلال الرسمية لتفريغ الأتربة أسفل مساكن المواطنين لشق أنفاق متعددة باتجاه جدار المسجد الأقصى الجنوبي، ومنطقة البراق، وقد تسببت هذه الحفريات سابقاً بانهيارات أرضية، وتشققات، وتصدعات في منازل المواطنين.

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