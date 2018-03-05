تحويل المعتقلين الرئيسيين في ملف (بيزك) إلى الإقامة الجبرية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن محكمة الصلح في تل أبيب، قررت أمس الأحد، إطلاق سراح شاؤول ألوفيتش، صاحب السيطرة على شركة (بيزك)، ونير حيفتس، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفرضت عليهما الإقامة الجبرية في منزليهما.



وقد اعتقل الاثنان قبل أسبوعين، خلال التحقيق في ملف 4000، وكانت الشرطة قد حققت مع نتنياهو وزوجته سارة، في هذا الملف، يوم الجمعة الماضي.



وحظرت المحكمة على ألوفيتش وحيفتس الاتصال بالمتورطين الآخرين في القضية، المتعلقة بحرف التغطية الصحفية على موقع (واللا) لصالح رئيس الوزراء، مقابل حصول (بيزك) على امتيازات في مجال الاتصالات.



وسمح لألوفيتش بالتحدث مع زوجته، إيريس، وابنه أور، الخاضعين للإقامة الجبرية، أيضا، ولكن ليس حول موضوع التحقيق. ولم يوافق القاضي علاء مصاروة على طلب الشرطة منعهم من إجراء مقابلات صحفية خلال هذه الفترة. وتم إبعاد حيفتس عن مكاتب الحكومة لمدة 45 يوما، ومنع كلاهما من مغادرة البلاد لمدة 180 يوما.