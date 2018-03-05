هل ينفجر الوضع في قطاع غزة منتصف مايو؟

رام الله - دنيا الوطن

يبدو، أن مواصلة الضغط والحصار على قطاع غزة، قد يفجر الوضع، وسط ردود الفعل الفلسطينية.



وأكد موقع (واللا) العبري، أن هناك تخوفات كبيرة لدى القيادة السياسية الإسرائيلية من مواصلة احتجاجات المواطنين الفلسطينيين، والتي قد تفجر الوضع في منتصف شهر أيار/ مايو المقبل.



وذكر الموقع، أن هناك أسباباً قد تؤدي إلى تصاعد الأوضاع على حدود غزة بشكل أكبر مما هي عليه الآن، وتتمثل في عدم الوضوح في ملف المصالحة، إضافة للتوتر المتزايد بين قطر ومصر حول قطاع غزة، فضلاً عن قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها للقدس في أيار/ مايو المقبل.



وقال (واللا): "عندما تقوم أكبر دولة عظمى على وجه الأرض بنقل سفاراتها إلى القدس بالرابع عشر من أيار/ مايو، فهناك من يجهز لردود فعل مضادة، أحداث احتجاجية فلسطينية على نطاق واسع، وستكون أكبرها على الجدار الفاصل مع قطاع غزة".



وأشار الموقع إلى أن هذه الدعوات والاستعدادات، تظهر من خلال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بغزة، من خلال نشر صور لتشجيع التظاهرات في ذلك اليوم، وفي هذه الصور تظهر الخيام".



وأوضح، أن هذا الأمر قد يشكل معضلة أمنية كبيرة لإسرائيل وجيشها.