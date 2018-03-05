بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في رام الله وجنين

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أسيراً محرراً من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر نضال ثلجي الريماوي ( 29 عاماً)، بعد دهم منزله.



وأغلقت تلك القوات، مداخل قرى بني زيد الغربية لعدة ساعات، فيما اندلعت مواجهات في بيت ريما، دون أن يبلغ عن إصابات.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابيْن من بلدة قباطية جنوب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين محمد وائل زكارنة، وسامح علاء زكارنة، بعد اقتحام قباطية ومداهمة منزليهما.



وأضافت المصادر المحلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت البلدة، وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.