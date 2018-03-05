بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في رام الله وجنين

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في رام الله وجنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أسيراً محرراً من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر نضال ثلجي الريماوي ( 29 عاماً)، بعد دهم منزله.

وأغلقت تلك القوات، مداخل قرى بني زيد الغربية لعدة ساعات، فيما اندلعت مواجهات في بيت ريما، دون أن يبلغ عن إصابات.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابيْن من بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين محمد وائل زكارنة، وسامح علاء زكارنة، بعد اقتحام قباطية ومداهمة منزليهما.

وأضافت المصادر المحلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت البلدة، وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.

أخبار ذات صلة

&#34;الهليون&#34; غذاء وعلاج لسكان القرى في قطاع غزة

"الهليون" غذاء وعلاج لسكان القرى في قطاع غزة

مجدلاني: ثلاث صِيَغ لمشاركة حماس والجهاد الإسلامي بالمجلس الوطني

مجدلاني: ثلاث صِيَغ لمشاركة حماس والجهاد الإسلامي بالمجلس الوطني

أبو النجا: الوفد المصري يتحرك على ثلاثة مسارات للتوصل لحلول مجدية

أبو النجا: الوفد المصري يتحرك على ثلاثة مسارات للتوصل لحلول مجدية

الأسرى الإداريون مستمرون بمقاطعة المحاكم رغم تهديدات الاحتلال

الأسرى الإداريون مستمرون بمقاطعة المحاكم رغم تهديدات الاحتلال

حملات عائلية في القدس والخليل لوقف تسريب الأراضي للاحتلال

حملات عائلية في القدس والخليل لوقف تسريب الأراضي للاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

&#34;الهليون&#34; غذاء وعلاج لسكان القرى في قطاع غزة

"الهليون" غذاء وعلاج لسكان القرى في قطاع غزة

الأسرى الإداريون مستمرون بمقاطعة المحاكم رغم تهديدات الاحتلال

الأسرى الإداريون مستمرون بمقاطعة المحاكم رغم تهديدات الاحتلال

حملات عائلية في القدس والخليل لوقف تسريب الأراضي للاحتلال

حملات عائلية في القدس والخليل لوقف تسريب الأراضي للاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عربي

مصادرة أملاك أقارب صدام حسين.. ونجل طارق عزيز يرد

مصادرة أملاك أقارب صدام حسين.. ونجل طارق عزيز يرد

الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

الأمم المتحدة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

قتلى وجرحى من الحوثيين خلال اشتباك مع قوات التحالف

قتلى وجرحى من الحوثيين خلال اشتباك مع قوات التحالف

خلال لقاء بينهما.. السيسي وبن سلمان يتفقان على الوحدة لمواجهة المخاطر

خلال لقاء بينهما.. السيسي وبن سلمان يتفقان على الوحدة لمواجهة المخاطر

منوعات

صور: جيني إسبر بفستان زفاف أسطوري.. فهل تزوجت مرة أخرى؟

صور: جيني إسبر بفستان زفاف أسطوري.. فهل تزوجت مرة أخرى؟

صور: ابنة عمرو دياب تتحول لنسخة من شيريهان

صور: ابنة عمرو دياب تتحول لنسخة من شيريهان

فيديو: أجمل اطلالات نجمات هوليوود في حفل أوسكار 2018

فيديو: أجمل اطلالات نجمات هوليوود في حفل أوسكار 2018

فيديو وصور.. أوسكار 2018: غاري أولدمان أفضل ممثل و مكدورماند أفضل ممثلة

فيديو وصور.. أوسكار 2018: غاري أولدمان أفضل ممثل و مكدورماند أفضل ممثلة