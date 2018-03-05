فرض الاقامة الجبرية بدل الاعتقال لاثنين من مقربي نتنياهو

فرض الاقامة الجبرية بدل الاعتقال لاثنين من مقربي نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
وضعت الشرطة الإسرائيلية، مستشارا سابقا لرئي الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد رجال الاعمال تحت الإقامة الجبرية، بعد اعتقالهما 14 يوماً، في إطار التحقيق في عملية اختلاس قد يكون نتنياهو متورطا فيها.

وأطلقت محكمة في تل ابيب سراح نير حيفيتز المستشار الاسبق لعائلة نتنياهو، وشاوول ايلوفيتش رجل الاعمال الكبير، واحد كبار المساهمين في عملاق الاتصالات بيزيك، بعد ان اخضعا لتحقيق طويل، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وكان نتنياهو وزوجته ساره أخضعا ايضا للتحقيق في اطار القضية.

وتسعى الشرطة لمعرفة ما اذا كان نتنياهو وزوجته قد طلبا ان يقوم موقع "واللا" الاخباري الذي يملكه ايلوفيتش بتغطية صحافية محابية لهما، مقابل الحصول على تسهيلات حكومية قد تكون أمنت لشركة بيزيك مئات ملايين الدولارات.

ويشتبه بقيام حيفيتز بدور الوسيط بين نتنياهو والمسؤولين عن (بيزيك" وواللا).

كما يشتبه بقيامه بمحاولة رشوة قاض متقاعد لعرقلة تحقيق حول ساره نتنياهو بشأن استخدام اموال عامة لمصالح خاصة.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل التحقيق الا ان وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلت انها استجوبت الجمعة ستة مشتبه بهم في اماكن مختلفة لمنعهم من التنسيق الواحد مع الاخر.

وتوالي هذه الضربات القضائية قد يهدد مستقبل نتنياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ نحو 12 عاما من دون منافسة جدية.

فيديو أرشيفي: قضايا فساد تلاحق نتنياهو


 

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