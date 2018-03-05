الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ بوجه عام

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ بوجه عام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/03/06: يكون الجو صافياً بوجه عام ومغبراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5  درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأربعاء 2018/03/07: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج إلى مائج.

الخميس 2018/03/08: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً أحياناً، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وارتفاع على نسبة الرطوبة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 24-14 21-10 22-15 بيت لحم 24-14 21-10 22-15
رام الله والبيرة 23-13 20-9 21-14 طولكرم 28-16 25-13 26-14
نابلس 26-14 23-11 24-15 قلقيلية 28-16 25-13 26-14
جنين 28-15 25-12 26-13 سلفيت 24-14 21-10 22-15
طوباس 28-15 25-12 26-13 روابي 25-14 22-10 23-14
الخليل 24-13 20-9 21-14 غزه 25-17 24-13 25-15
أريحا 30-18 28-15 29-16 خانيونس 25-17 24-13 25-15
الأغوار الشمالية 29-16 26-13 27-14 رفح 26-16 25-14 26-14
والله تعالى أعلم

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