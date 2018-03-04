هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطن

وقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها الأستاذ رفيق النتشة يوم الأحد 4 آذار/ مارس 2018 مذكرة تفاهم وخطة مشتركة مع جامعة النجاح الوطنية، ممثلة بالقائم بأعمال رئيس الجامعة د. ماهر النتشة، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور ممثلين عن الطرفين وعدد من طلبة الجامعة.



وافتتح الأستاذ رفيق النتشة اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور، مؤكداً على أهمية العمل مع الجامعات الفلسطينية، بهدف تنشئة أجيال واعية ومدركة لأخطار الفساد، مبيناً أن الهيئة عملت منذ نشأتها مع كافة المؤسسات الأكاديمية، ووقعت معها عدداً من الاتفاقيات لتعزيز العمل المشترك على مكافحة الفساد.



وقال: إن توقيع الاتفاقية هو الدليل الأكبر على نجاح تكثيف الجهود المبذولة على كافة المستويات لمحاربة ظاهرة الفساد، كاشفاً عن أن الهيئة هي المؤسسة الأولى التي تعمل على الاجتماع مع العقل التربوي، ومشدداً على أهمية هذه الخطوة أخلاقياً ووطنياً، أن مكافحة الفساد لا تُعتبر عملاً تبرعياً، وإنما واجب يتحمله الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه.



وأشار أ. النتشة إلى أن الاحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة، حيث سبق وهدد الاحتلال مشاريع مكافحة الفساد، خاصة فيما يخص المتورطين بتهم الفساد من أصحاب الهوية الإسرائيلية، وأوضح بأن المشروع "الصهيوني" قام بإشراف زعماء يحملون أفكاراً "صهيونية" وعلى رأسهم رئيس وزراء بريطانيا السابق ونستون تشرشل، حيث اتفق زعماء بعض الدول على بناء دولة إسرائيلية فوق الأراضي الفلسطينية لتكون قاعدة استعمارية لهم في منطقة الشرق الأوسط.



وأكد الأستاذ رفيق النتشة على أن الموجة "الصهيونية" سوف تتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني بفكره العلمي الساعي لبناء دولة فلسطينية مستقرة وديمقراطية.



من جانبه قال د. ماهر النتشة: إن تعزيز التعاون بين الطرفين يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد، مؤكداً على أهمية الجهود المبذولة من قبل الشعب الفلسطيني والمؤسسات المختلفة في هذا السياق، وأوضح أن الطلبة هم مستقبل هذا العمل وأساسه.



وكشف بأن الإتفاقية الموقعة تشتمل على رؤية واضحة لمكافحة الفساد بكل شفافية من خلال العمل على إنتاج مواد تلفزيونية تهدف لتوعية المواطنين، وتوجيههم نحو سبل مكافحة الفساد.



وبعد ذلك، فُتح باب النقاش أمام الطلبة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم فيما يخص عمل الهيئة وبنود الاتفاقية الموقعة.