مجهولون يعتدون على مسجد في ألمانيا

فيديو أرشيفي: ألمانيا: اعتداءات على مساجد وأفراد من الجالية المسلمة

رام الله - دنيا الوطنتعرض مسجد الفاتح في مدينة بريمن، شمالي ألمانيا، اليوم الأحد، إلى اعتداء (إسلاموفوبي) للمرة الثانية خلال ستة أشهر.وقام مجهولون بكتابة شتائم وعبارات معادية للإسلام على جدران وباب المسجد، وكذلك على جدران مركز تعليمي قيد الإنشاء يقع خلف المسجد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال زكائي غوموش، رئيس جمعية المسجد، لوكالة الأناضول: "إن المسجد تعرض لهجوم مشابه قبل ستة أشهر، وأدان بشدة مثل تلك الاعتداءات، معربا عن أمله في أن يتم القبض على المهاجمين سريعا".وأشار غوموش إلى أن التحقيق في الاعتداء الماضي لم يأت بأي نتيجة، وأن التحقيق في الهجوم الجديد لن يكون مختلفا كثيرا بحسب غوموش .