مجهولون يعتدون على مسجد في ألمانيا

مجهولون يعتدون على مسجد في ألمانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعرض مسجد الفاتح في مدينة بريمن، شمالي ألمانيا، اليوم الأحد، إلى اعتداء (إسلاموفوبي) للمرة الثانية خلال ستة أشهر.

وقام مجهولون بكتابة شتائم وعبارات معادية للإسلام على جدران وباب المسجد، وكذلك على جدران مركز تعليمي قيد الإنشاء يقع خلف المسجد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال زكائي غوموش، رئيس جمعية المسجد، لوكالة الأناضول: "إن المسجد تعرض لهجوم مشابه قبل ستة أشهر، وأدان بشدة مثل تلك الاعتداءات، معربا عن أمله في أن يتم القبض على المهاجمين سريعا".

وأشار غوموش إلى أن التحقيق في الاعتداء الماضي لم يأت بأي نتيجة، وأن التحقيق في الهجوم الجديد لن يكون مختلفا كثيرا بحسب غوموش .

فيديو أرشيفي: ألمانيا: اعتداءات على مساجد وأفراد من الجالية المسلمة

 

أخبار ذات صلة

الصقيع قد يحصد أكثر من ألفي قتيل في بريطانيا

الصقيع قد يحصد أكثر من ألفي قتيل في بريطانيا

إسرائيل تطالب بعقوبات على إيران بسبب صواريخ مداها 300 كم

إسرائيل تطالب بعقوبات على إيران بسبب صواريخ مداها 300 كم

اليوم.. أمريكا تغلق سفارتها فى أنقرة بسبب تهديدات أمنية

اليوم.. أمريكا تغلق سفارتها فى أنقرة بسبب تهديدات أمنية

60% من الاسرائيليين يرون أنه لا سلام مع الفلسطينيين حتى 2028

60% من الاسرائيليين يرون أنه لا سلام مع الفلسطينيين حتى 2028

(مفزاك لايف): العثور على جثة جندي إسرائيلي كان مفقوداً في عكا

(مفزاك لايف): العثور على جثة جندي إسرائيلي كان مفقوداً في عكا

فيديو: مُزارع يُوبّخ الرئيس الفرنسي

فيديو: مُزارع يُوبّخ الرئيس الفرنسي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

عربي

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد &#34;الإرهاب&#34;

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد "الإرهاب"

الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية

الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تطال الإمارات

الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تطال الإمارات

منوعات

فيديو: إحراق جثة سريديفي كابور في جنازتها

فيديو: إحراق جثة سريديفي كابور في جنازتها

عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني بعد الأخبار عن تهديدها بإظهار وثيقة الزواج

عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني بعد الأخبار عن تهديدها بإظهار وثيقة الزواج

بعد الإعتراف بتعرضها للإغتصاب.. نجل منى عراقي يوجه رسالة مؤثرة لها

بعد الإعتراف بتعرضها للإغتصاب.. نجل منى عراقي يوجه رسالة مؤثرة لها

صور: نجل محمد رمضان يتحول لـ &#34;بكار&#34;

صور: نجل محمد رمضان يتحول لـ "بكار"