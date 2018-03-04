الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل وسط قطاع غزة.



واستهدفت الزوارق الإسرائيلية، مراكب الصادين قبالة سواحل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث تم ملاحقة الصيادين داخل مسافة أقل من المسموح لهم بالصيد فيها، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع، بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أي أسباب.