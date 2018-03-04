العاهل الأردني: يجب تكثيف الجهود لإطلاق المفاوضات وفقاً لحل الدولتين





من جهته، أشاد وزير الخارجية البرازيلي، بالدور الأردني والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



رام الله - دنيا الوطنشدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة تكثيف الجهود؛ لإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.جاءت تصريحات الملك عبد الله، خلال مباحثاته مع ألويزيو نونيس وزير خارجية البرازيل اليوم الأحد في عمان.وحسب بيان للديوان الملكي، تم استعراض المساعي المبذولة لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى جهود الحرب على "الإرهاب"، ضمن استراتيجية شمولية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وفي سياق متصل، بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني خلال مباحثات منفصلة مع نظيره البرازيلي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية والحرب على "الإرهاب"، وآفاق زيادة التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية.وأكدا حسب بيان للخارجية الأردنية أهمية تكاتف الجهود لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.وثمن الصفدي موقف البرازيل الداعم لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، لافتاً إلى اعتراف البرازيل بالدولة الفلسطينية.وأكد أهمية دور البرازيل في جهود تحقيق السلام على ضوء ما تحظى به من احترام وتقدير في المنطقة والعالم.وشدد الصفدي ونظيره البرازيلي على أهمية استمرار توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين؛ لتمكين الوكالة من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين.وأطلع الصفدي وزير الخارجية البرازيلي على التحضيرات لمؤتمر دعم الوكالة في الخامس عشر من الشهر القادم، بدعوة من المملكة، وجمهورية مصر العربية، والسويد.وجرى استعراض تطورات الأوضاع في سوريا، وانعكاساتها على الأردن في ظل استضافة المملكة لمليون وثلاثمائة ألف مواطن سوري، مثمناً فيريرا الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة في تحمل أعباء اللجوء.واتفق الطرفان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وفقاً للقرار 2254 وعبر مسار جنيف، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي طموحات الشعب السوري.وفي المجال الثنائي تم الاتفاق على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.ووقع الوزيران اتفاقية تعاون فني بين الأردن وجمهورية البرازيل الاتحادية لتعزيز التعاون الفني في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والمؤهلات المهنية وغيرها من القطاعات.