العاهل الأردني: يجب تكثيف الجهود لإطلاق المفاوضات وفقاً لحل الدولتين

العاهل الأردني: يجب تكثيف الجهود لإطلاق المفاوضات وفقاً لحل الدولتين
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة تكثيف الجهود؛ لإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاءت تصريحات الملك عبد الله، خلال مباحثاته مع ألويزيو نونيس وزير خارجية البرازيل اليوم الأحد في عمان.

وحسب بيان للديوان الملكي، تم استعراض المساعي المبذولة لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى جهود الحرب على "الإرهاب"، ضمن استراتيجية شمولية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وفي سياق متصل، بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني خلال مباحثات منفصلة مع نظيره البرازيلي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية والحرب على "الإرهاب"، وآفاق زيادة التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية.

وأكدا حسب بيان للخارجية الأردنية أهمية تكاتف الجهود لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وثمن الصفدي موقف البرازيل الداعم لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، لافتاً إلى اعتراف البرازيل بالدولة الفلسطينية.

وأكد أهمية دور البرازيل في جهود تحقيق السلام على ضوء ما تحظى به من احترام وتقدير في المنطقة والعالم.

وشدد الصفدي ونظيره البرازيلي على أهمية استمرار توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين؛ لتمكين الوكالة من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين.

وأطلع الصفدي وزير الخارجية البرازيلي على التحضيرات لمؤتمر دعم الوكالة في الخامس عشر من الشهر القادم، بدعوة من المملكة، وجمهورية مصر العربية، والسويد.

وجرى استعراض تطورات الأوضاع في سوريا،  وانعكاساتها على الأردن في ظل استضافة المملكة لمليون وثلاثمائة ألف مواطن سوري، مثمناً فيريرا الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة في تحمل أعباء اللجوء.

واتفق الطرفان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وفقاً للقرار 2254 وعبر مسار جنيف، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي طموحات الشعب السوري.

وفي المجال الثنائي تم الاتفاق على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.

ووقع الوزيران اتفاقية تعاون فني بين الأردن وجمهورية البرازيل الاتحادية لتعزيز التعاون الفني في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والمؤهلات المهنية وغيرها من القطاعات.

من جهته، أشاد وزير الخارجية البرازيلي، بالدور الأردني والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

أخبار ذات صلة

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

القناة 12: رئيس غواتيمالا سيُعلن مساءً نقل سفارته للقدس في مايو

القناة 12: رئيس غواتيمالا سيُعلن مساءً نقل سفارته للقدس في مايو

فتح معبر رفح لإدخال شاحنات بضائع ووقود لقطاع غزة

فتح معبر رفح لإدخال شاحنات بضائع ووقود لقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

عربي

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد &#34;الإرهاب&#34;

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد "الإرهاب"

الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية

الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تطال الإمارات

الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تطال الإمارات

منوعات

فيديو: إحراق جثة سريديفي كابور في جنازتها

فيديو: إحراق جثة سريديفي كابور في جنازتها

عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني بعد الأخبار عن تهديدها بإظهار وثيقة الزواج

عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني بعد الأخبار عن تهديدها بإظهار وثيقة الزواج

بعد الإعتراف بتعرضها للإغتصاب.. نجل منى عراقي يوجه رسالة مؤثرة لها

بعد الإعتراف بتعرضها للإغتصاب.. نجل منى عراقي يوجه رسالة مؤثرة لها

صور: نجل محمد رمضان يتحول لـ &#34;بكار&#34;

صور: نجل محمد رمضان يتحول لـ "بكار"